Rog rivela: «Ecco cos’ha di speciale Ancelotti»

Marko Rog, centrocampista del Napoli, ha parlato del momento della formazione azzurra allenata da Carlo Ancelotti

Il 2-2 in casa del PSG lascia l’amaro in bocca al Napoli ma Marko Rog, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha invitato i suoi compagni a rialzare subito la testa e a prendere d’esempio le tante cose belle viste nella notte di Parigi: «Col PSG abbiamo giocato una grande partita, dimostrando di potercela giocare con tutti. Alla fine non abbiamo vinto ed eravamo delusi ma siamo una grande squadra, possiamo comunque essere contenti del pareggio. Dobbiamo continuare così, al ritorno poi potremo contare sull’apporto del nostro pubblico. Ancelotti? Sto sto giocando di più, spero di continuare così e fare bene quando impiegato. Ha dato fiducia a tutti, facendosli sentire importanti. Tutti quando hanno avuto l’occasione hanno fatto bene».

Il centrocampista del Napoli ha poi raccontato le sue sensazioni sul campionato, ancora su Ancelotti e poi sul Mondiale: «Ora dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a fare il massimo, poi vedremo cosa accade. Cos’ha Ancelotti speciale? Ti dà serenità, fiducia, ti senti comodo e puoi imparare tanto. Con lui abbiamo cambiato modulo e col 4-4-2 stiamo facendo bene. Roma? Sarà una grande partita, dovremo stare attenti. Anche l’anno scorso erano in un momento difficile, poi perdemmo, non ci attende una sfida semplice. Mondiale perso? Sono rimasto deluso dalla mancata convocazione, era la prima volta che non venivo convocato dopo due anni ma posso capire il CT perché non stavo giocando a Napoli».