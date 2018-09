Verso Juve-Sassuolo, parla Rogerio in prestito dai bianconeri: «I miei modelli Alex Sandro e Marcelo, chiederò la maglia a Douglas Costa»

Ultima domenica di pausa prima del ritorno del campionato di Serie A, Rogerio si prepara per una maglia in Juventus-Sassuolo. Il terzino brasiliano, di proprietà dei bianconeri ma in prestito al Sassuolo, spera di scendere in campo nella sfida contro la prima in classifica: «Sfidare CR7 sarebbe emozionante, anche se dopo il fischio d’inizio prevale sempre la concentrazione. Speriamo che Ronaldo aspetti ancora una giornata prima di sbloccarsi. A Torino giocheremo spensierati, ma al massimo, cercando di uscire con un risultato positivo. Adesso penso a confezionare cross e assist per il Sassuolo, ma se in futuro avrò l’onore di tornare alla Juve spero di riuscire a fare tanti assist anche per Ronaldo».

Rogerio, difensore classe 1998, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport parlando anche dei suoi modelli nel ruolo e degli esterni della Juve: «Hanno caratteristiche diverse, però sono tutti fortissimi. L’unica certezza, con gente così, è che dovrò giocare al massimo per fare bella figura. Sono consapevole che la mia prestazione sarà sotto la lente d’ingrandimento della Juventus. Alex Sandro è un amico, ci siamo conosciuti a Torino quando giocavo in Primavera e siamo ancora in contatto. Sarà bello riabbracciarlo, ma stavolta punto a scambiare la maglia con Douglas Costa. Spesso vengo associato al modo di giocare di Alex Sandro e Marcelo: sono entrambi fortissimi, li ammiro molto. Il mio obiettivo è quello di diventare un top come loro».