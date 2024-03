Roma, ag. Kumbulla: «Sta benissimo, punta a tornare titolare»

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha parlato del suo approdo in prestito dalla Roma al Sassuolo durante gennaio

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla tra gli altri, ha parlato in una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com nel corso della rubrica La voce dell’agente. Ecco le parole del procuratore del difensore della Sassuolo, in prestito dalla Roma.

SASSUOLO – «L’accordo a gennaio non è stato semplice, soprattutto per trovare un’intesa fra tutte le parti. La Roma lo avrebbe ceduto solo in prestito secco e il ragazzo era reduce da un infortunio importante. Alla fine è andato tutto per il meglio e il ragazzo è arrivato al Sassuolo, con Marash che lotterà fino alla fine per la salvezza. Per andare a giocare ha rinunciato anche a qualcosa dal punto di vista economico, ma era importante per lui per non perdere la nazionale in vista dell’Europeo e per tornare pronto alla Roma. Adesso sta benissimo, la condizione ovviamente si ritrova solo giocando ma lui è un giocatore che con due partite nelle gambe ritrova subito la condizione ideale. Non vede l’ora di partire dal primo minuto, magari già dalla prossima partita»

EUROPEO – «L’Albania ha vinto un girone con squadre importanti, ha dei ragazzi in rampa di lancio e giocatori già affermati. È una squadra che se riesce ad arrivare in buona condizione all’Europeo può dare fastidio»

ARABIA – «Il mercato arabo sarà ancora protagonista, vogliono andare avanti in questo percorso di crescita. Sarà una variabile determinante per il prossimo mercato, ci saranno tanti giocatori che andranno in Arabia. Le squadre italiane? Il nostro prodotto è in crescita, gli allenatori hanno valorizzato i nostri giocatori: sarà un mercato interessante»

ALLENATORI – «Ci sono situazione ancora da decidere, anche in squadre importanti. Quello che posso dire è che le squadre italiane sono cresciute e i risultati si sono visti anche in Europa. La figura dell’allenatore è fondamentale in Italia, soprattutto per la crescita dei giocatori. Non si può pensare solo al presente»

MERCATO – «Dal punto di vista economico dobbiamo affidarci al lavoro dei nostri direttori sportivi, perché ci sono campionato che hanno più disponibilità economica. Con qualche cessione, magari dolorosa, si potrà fare un grande mercato, ma il nostro calcio è in risalita»

BOLOGNA – «Mentirei se dicessi che mi sarei aspettato di vederli in zona Champions, ma i rossoblù hanno un grande allenatore come Thiago Motta. La qualità del suo lavoro ha fatto la differenza»

DE ROSSI – «Sono molto contento per lui. Il fatto che sia così attaccato alla squadra può essere un vantaggio solo all’inizio, ma il peso delle responsabilità è superiore. È riuscito a fare benissimo, oggi la Roma gioca un calcio più spensierato e più offensivo»

PARTITE – «Trovare un punto d’incontro è difficile. Il calcio va dove si può guadagnare di più, ma deve esserci un limite. E il limite sono le partite che devono fare i calciatori. Se vogliamo trasformare il calcio in una banale esibizione allora facciamo più partite, ma la qualità dello spettacolo sarà decisamente ridotta. Se si segue solo il movimento economico, ci sarà un impoverimento del calcio»

NAPOLI E LAZIO – «Anche in questo caso non mi sarei aspettato di vederle in questa posizione di classifica. Sono stati commessi degli errori ma nel calcio può capitare»

FIORENTINA – «È difficile sapere quale sarà la reazione della squadra. È stata una disgrazia, Barone aveva grande passione. La società saprà ristrutturarsi, ci sono ottimi professionisti con Pradè e Burdissio. Barone era il punto di riferimento di Commisso, è stato veramente un brutto colpo»

FIORENTINA – «Se la Fiorentina oggi è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. Non si può scegliere fra campionato e coppe, la Fiorentina cercherà di gestire e di ottenere il massimo da ogni gara. La storia recente ci insegna che scegliere su cosa puntare non è la soluzione migliore»

CORSA CHAMPIONS – «Inter, Milan, Juventus e Roma. Per me sono queste le favorite»