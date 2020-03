Roma, al rientro gruppo (quasi) al completo: le ultime novità

Roma ai box in maniera forzata, ma al rientro il gruppo sarà quasi al completo. Le ultime sui calciatori giallorossi acciaccati

Non tutti i mali vengono per nuocere, è vero. Questo riposo forzato può sicuramente aiutare la Roma e Paulo Fonseca nel recuperare determinate pedine che stavano lavorando con le unghie e con i denti per rientrare in campo il prima possibile.

Diawara, innanzitutto, avrà l’occasione di mettersi a lucido. Pellegrini al contempo non ha più la stessa fretta nel recuperare e può fare con calma e arrivare pronto al rientro. Così come Zappacosta, che da diverse settimane ormai freme. Le condizioni di Perotti e Under non preoccupano. Zaniolo ovviamente rimarrà ai box fino all’estate, mentre Pastore è una totale incognita.