Roma, allenamenti con mogli e figli: il nuovo programma dei giallorossi

Roma, la nuova vita dei giocatori giallorossi: allenamenti personalizzati in casa. E la presenza della famiglia aiuta non poco

Allenamenti sospesi fino a data da destinarsi, in casa Roma, in attesa delle disposizioni che darà la Uefa in merito a una possibile ripresa una volta terminata l’emergenza sanitaria. I giocatori giallorossi non possono permettersi di perdere la forma fisica, ecco perché sono stati assegnati programmi ben definiti.

Tramite l’ormai vastissimo mondo social, si vede come praticamente tutti stiano lavorando in maniera seria e anche con l’aiuto della famiglia. Dzeko, ad esempio, si nota spesso intento a lavorare con la moglie Amra e a scherzare coi suoi figli. Per tutti i calciatori un programma da seguire sia dal punto di vista atletico sia alimentare.