Roma, Celik: «Grato al mio club che aiuta i terremotati in Turchia e in Siria»

Zeki Celik, terzino della Roma, ha parlato in merito ad una iniziativa promossa dal club giallorosso per aiutare i terremotati in Turchia e in Siria. Il giocatore turco ha ringraziato la società attraverso una storia pubblicata su Instagram.

PAROLE – «Grato al mio club per sostenere questa campagna. I nostri cuori battono all’unisono con la popolazione colpita dal terremoto».