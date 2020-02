Roma, la Champions League è già lontana ma il tempo per recuperare c’è ancora. Ma Fonseca deve svoltare immediatamente

Con la sconfitta di ieri contro l’Atalanta sono già 6 le lunghezze di distanza dal quarto posto per la Roma. Il piazzamento, occupato proprio dai nerazzurri, inizia a essere distante. E, sopratutto, quello che era l’obiettivo stagionale iniziale dei capitolini rischia di svanire malamente.

Non è ancora tutto perduto. Il tempo per recuperare le lunghezze di distacco, avversari permettendo, c’è ancora. È per questo che Fonseca continua a mantenere viva la speranza, ma nel pratico si deve svoltare immediatamente. Le giornate, le settimane , i mesi, passano. E questa squadra non può più sbagliare.