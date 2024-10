Roma, Chivu: «Terzo allenatore in meno di un anno, non è facile»

Il difensore rumeno è intervenuto per parlare della situazione in casa Roma tra De Rossi e Juric

Christian Chivu, ex difensore della Roma, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport della situazione in casa giallorossa tra esoneri e cambi di allenatori. Ecco le parole del calciatore con un passato in Italia anche all’Inter.

CHAMPIONS – «La qualificazione in Champions l’ha già mancata di poco lo scorso campionato. Adesso si vive una fase di grande cambiamento, non è facile assorbire tutto, bisognerà vedere quanto velocemente i giocatori si adatteranno a Juric e al suo stile. Mica è semplice, anche perché ormai sono al terzo tecnico in meno di un anno. Certo, per status dico che la Roma dovrebbe sempre ambire a giocare la Champions».

ESONERO DE ROSSI – «L’ho vissuto da compagno e da avversario. E per nessuno come per lui potrei dire che si vedeva che sarebbe diventato allenatore. Era un giocatore cerebrale. Sono rimasto sorpreso due volte: prima quando l’hanno chiamato al posto di Mou e poi adesso che l’hanno mandato via dopo un contratto rinnovato di 3 anni. Ai tecnici va dato tempo, questa è la verità. Vale soprattutto per quelli a cui l’organico è stato completato nelle ultime ore di mercato, non nasce da un giorno all’altro una squadra»