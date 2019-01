La Roma si aggiunge alle pretendenti per Barella: il piano di Monchi

La Roma comincia a preparare un corposo mercato estivo. Nel mirino Barella e altri interessanti prospetti a centrocampo

La Roma sta attraversando qualche difficoltà in chiave economica. Non è un segreto, eppure Monchi ha voluto ribadirlo per evitare di giustificare la mancanza di acquisti degni di nota in questa finestra di mercato. Il ds spagnolo sta comunque preparando con grande attenzione la prossima sessione, a suo dire quella “vera” in cui si possono imbastire trattative importanti. Sarà un mercato che potrà costare qualche cessione, ma che dovrebbe garantire interessanti entrate soprattutto a centrocampo.

Il primo nome aggiunto sul taccuino di Monchi è quello di uno dei centrocampisti più corteggiati del momento, Nicolò Barella. Il profilo del talento cagliaritano sarebbe ideale per il dopo De Rossi, ma attualmente la Roma appare molto attardata nella trattativa, con Napoli, Inter e Chelsea nettamente favorite nella lotta per il cartellino del giocatore. Il piano prevederebbe un’offerta di circa 40 milioni più l’inserimento dei giovani Riccardi e Celar, cercando di inserire un diritto di recompra in favore dei giallorossi.

Le alternative a Barella, data l’elevata concorrenza, sarebbero Herrera del Porto e Meité del Torino, mentre per rinforzare la panchina Monchi sta già sondando il terreno per Bennacer e Malinovskyi, in forza rispettivamente ad Empoli e Genk. Tutte operazioni di mercato ritenute impossibili in questa finestra invernale, ma che potrebbero trovare concretezza a partire da giugno.