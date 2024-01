Roma De Rossi, ecco lo staff del nuovo allenatore

Roma, Daniele De Rossi ha svolto oggi il suo primo allenamento da allenatore dei giallorossi con il suo staff: ecco tutti i nomi

Daniele De Rossi ha già diretto il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Roma. Per l’occasione il nuovo tecnico ha presentato anche il nuovo staff, che lo seguirà in questa avventura in giallorosso.

Come vice ci sarà Guillermo Giacomazzi, che già aveva ricoperto questo ruolo alla SPAL. Insieme a lui ci saranno: il match analyst Francesco Checchucci, il preparatore atletico Giovanni Brignardello, il preparatore dei portieri Simone Farelli (ex estremo difensore che ha chiuso la carriera proprio nella Roma nel 2021) ed Emanuele Mancini come collaboratore tecnico.