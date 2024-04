Roma, De Rossi resta: ecco il commento di Nainggolan

Un tempo compagni di squadra, poi addirittura uno allenatore e l’altro calciatore. Il legame che c’è tra Nainggolan e De Rossi è sempre stato forte, dai tempi della Roma fino alla Spal, dove il calciatore si era trasferito proprio su richiesta di De Rossi.

Ora i tempi sono cambiati e dall’esperienza alla Spal si è passati alla Roma per De Rossi, con tanto di conferma. Nainggolan ha colto la palla al balzo per complimentarsi sui social scrivendo«Meritato» sotto il post della riconferma per la prossima stagione.