Roma, De Rossi sfratta Settembrini: il locale chic di Prati non paga l’affitto

Il noto locale chic di Prati continua a non pagare l’affitto al calciatore della Roma, De Rossi: entro pochi giorni partirà lo sfratto

Lo storico Caffè Settembrini di Roma, ritrovo di avvocati, artisti ed intellettuali in Prati, continua a non pagare l’affitto da 7 mesi. E i lavoratori si lamentano dei perpetui ritardi nei pagamenti degli stipendi e dei rifornitori. A questo punto sembra sempre più probabile lo sfratto esecutivo per “morosità”. Il titolare del “salotto buono” di Roma, ovvero il capitano della squadra capitolina della Roma, Daniele De Rossi, si è rivolto al giudice per trovare una soluzione. Il giallorosso non vorrebbe sfrattare il locale, ma se non si dovesse trovare un accordo, scatterà allora lo sfratto il prossimo 30 novembre.

Per salvare il Caffè, alcuni clienti più affezionati hanno lanciato una campagna per evitare la chiusura del locale. La raccolta firme prosegue nella speranza di poter arrivare ad una soluzione. Intanto sui canali ufficiali del locale non si trova menzione della notizia. Il caffè risulta regolarmente aperto con tante attività in programma.