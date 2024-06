Roma David, la dirigenza è pronta a un GRANDE SACRIFICIO per finanziare l’assalto: il NOME scelto da Ghisolfi

La Roma è alla ricerca di una prima punta. Con l’addio certo di Lukaku, infatti, rimane un buco da sanare nell’immediato. Come riportato dal Corriere dello Sport il nome in cima alla lista è quello di David del Lille, che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Per far spazio al canadese, però, la società è sempre più orientata a cedere Abraham per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro.