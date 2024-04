Roma De Rossi, il derby lo avvicina al rinnovo? Ecco l’offerta

Roma, dopo la vittoria nel Derby riprendono le trattative della dirigenza con Daniele De Rossi per il rinnovo di contratto

Dopo la vittoria nel derby ripartono le trattative della Roma con De Rossi per il rinnovo del tecnico. Come riportato dal Messaggero, si sta discutendo di un nuovo accordo su una base biennale.

Nonostante entrambe le parti stiano mantenendo un certo riserbo sul futuro, c’è ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Prima del Derby lo stesso De Rossi aveva parlato del suo futuro: «La proprietà si è fatta sentire durante la pausa? Sì, si sono fatti sentire, abbiamo parlato molto spesso del futuro della Roma, del futuro a breve termine. Ho capito la tua domanda ma la pausa c’è servita per far quadrare i conti per ciò che riguarda il futuro più importante per noi ed è quello che va da qui a due mesi».