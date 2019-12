Roma, Diawara: «Dovevamo vincere. Fonseca mi insegna molto»

Il centrocampista della Roma Diawara ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Wolfsberger

Amadou Diawara ha commentato il pareggio ottenuto in Europa League contro il Wolfsberger: «C’è un po’ di rimpianto perché dovevamo vincere, non abbiamo fatto una grande partita ma siamo felici di esserci qualificati. Non è semplice giocare ogni tre giorni».

«Adesso prepariamoci alla prossima partita. Giocando più partite prendo confidenza nel mio ruolo, Fonseca mi sta insegnando molte cose, sto capendo cosa vuole da me. Sono felice di quello che stiamo facendo», ha concluso il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport.