Roma, Dzeko e la fascia da capitano: «Un privilegio, sono pronto»

Roma, Dzeko parla da capitano: «Per me è un privilegio arrivare dopo Totti e De Rossi, è una responsabilità grande e sono pronto»

Prima Totti, poi De Rossi, ancora successivamente Florenzi. Edin Dzeko ha vissuto sulla propria pelle tutto il carisma degli ultimi capitani romani della Roma. Adesso, però, con l’addio momentaneo del terzino la fascia è finita sul suo braccio. Per esperienza, anzianità e qualità personali.

Al portale Theathletic.com ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato questo fattore: «Non ho rubato niente a nessuno, è una cosa naturale. Sono l’unico calciatore rimasto rispetto a 5 anni fa. È un privilegio per me arrivare dopo Totti e De Rossi, che sono le più grandi leggende non solo della Roma ma anche in Italia. È una responsabilità ancora maggiore. Avevo 30 anni quando sono arrivato, l’anno prossimo ne avrò 34. Mi sento pronto».