Roma e Inter, ultimatum Dzeko: il bosniaco può restare in giallorosso

La Roma ed Edin Dzeko non escludono uno scenario a sorpresa fino a pochi giorni fa: il bosniaco può restare nella Capitale

E se alla fine Edin Dzeko rimanesse a Roma? Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbe contento dei continui rinvii (gli era stato garantito che il discorso si sarebbe risolto entro il 30 giugno) e al momento non esclude la permanenza.

L’Inter ha offerto 15 milioni ma sa bene che in questo momento la Roma non può privarsi del bosniaco, anche arrivando a quota 20 milioni, perché i giallorossi non hanno in mano il sostituto. E allora, la Roma e lo stesso centravanti, non escludono di proseguire il loro matrimonio insieme.