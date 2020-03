La Roma continua a portare avanti la campagna Missing People. Rogers fiero: «Il nostro obiettivo è trovare più bambini possibile»

Roma sempre molto attiva nel sociale. Quest’estate la società ha dato vita alla campagna Missing People, volta al ritrovamento di bambini scomparsi. Iniziativa che ha dato già diversi frutti, come evidenziato da Paul Rogers, responsabile dell’area digital giallorossa.

«Non lo abbiamo fatto per avere una pacca sulla spalla. L’obiettivo è trovare più bambini possibili. Abbiamo account social in diverse lingue e abbiamo pensato che si poteva fare qualcosa di virale, per sensibilizzare e per rendere pubblico un caso. Una volta decisa la modalità con cui pubblicizzare un case, l’obiettivo era di diffonderlo a più persone possibili. L’impegno di Smalling? Era molto orgoglioso e ha incoraggiato altre persone a comportarsi così», le sue dichiarazioni al sito insideedition.com.