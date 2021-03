Roma, emergenza difesa: scelte obbligate per Paulo Fonseca

La Roma è in piena emergenza difesa in previsione della gara contro il Sassuolo. Scelte forzate per il tecnico Paulo Fonseca: i dettagli

La Roma è in piena emergenza difesa in previsione della gara contro il Sassuolo. Le assenze per infortunio di Kumbulla, Smalling e Cristante oltre alla squalifica di Ibanez, forzano le scelte di Paulo Fonseca.

Come riporta Corriere dello Sport, sabato dovrebbero scendere in campo Fazio e Juan Jesus, tornato a disposizione del tecnico giallorosso dopo essere risultato negativo al coronavirus.