Roma, l’ex Cerci: «Ecco cosa deve fare Juric per risollevare la situazione»

Ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, l’ex giallorosso Alessio Cerci ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della Roma.

LE PAROLE – «Quando le cose non vanno bene dirsi le cose in faccia, lo scontro, può essere un segnale. In passato, ad esempio, Ventura mi spronava, anche con un confronto duro. In questo momento Juric non è se stesso, mi sembra che abbia un po’ il freno a mano tirato. A Trigoria si può lavorare bene, c’è tutto a disposizione. I giocatori devono guardarsi in faccia e fare di più. Tutti si aspettano di più da questa squadra. Un allenatore bravo è quello che mette i calciatori nelle condizioni di rendere al meglio. Con questo calcio uomo a uomo la Roma sta facendo fatica, Juric ha le qualità per fare meglio».