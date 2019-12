Roma, Fazio: «A Firenze per finire bene prima della sosta. Fonseca…»

Roma, parla Federico Fazio: «Per il quarto posto è ancora lunga, a Firenze per chiudere bene l’anno. Fonseca? Ora ci capiamo»

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento attuale giallorosso e non solo. Ecco le dichiarazioni del centrale argentino:

«Quarto posto? Ancora è lunga, mancano ancora tre giornate per finire il girone di andata. La partita a Firenze sarà importante per finire bene prima della sosta. Fonseca? Abbiamo ancora molto da lavorare, siamo con un allenatore nuovo con idee nuove e ci sta che ci voglia del tempo per assimilare ciò che vuole il mister. Ora la squadra lo capisce bene e anche lui capisce noi».