Roma, Balbo avvisa Juric: «Un pareggio questa sera potrebbe non bastare»

Le parole di Abel Balbo, ex attaccante della Roma, in vista della partita di questa sera dei giallorossi a Firenze con la Fiorentina

Abel Balbo, ospite del podcast della Roma Serie A Previews, ha parlato della sfida di questa sera contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«C’è un po’ di delusione perché le cose stanno andando male, la squadra non riesce a vincere e ritrovarsi, vedere lo stadio sempre pieno e non riuscire a vincere partite importanti come queste da sempre un po’ di delusione. Questa sera mi aspetto una partita difficile, giocare in quello stadio è molto difficile anche se la Roma ha fatto quasi sempre delle belle partite lì. La Fiorentina è in uno stato migliore attualmente rispetto alla Roma, vengono da vittorie con Milan, Lazio e Lecce con sei gol, noi arriviamo un po’ con l’acqua al collo e in questo momento anche un pareggio è poco. Devi cominciare a vincere, non sarà facile ma la Roma ce la può fare. Sono due squadre molto simili anche come valori, i giallorossi sono un po’ più forti ma mi aspetto una partita difficile ed equilibrata».