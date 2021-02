Roma, Fonseca non alza il muro: in difesa ecco Cristante

Contro l’Udinese, l’allenatore della Roma dovrebbe schierare Cristante al centro della difesa

La Roma non è un vero e proprio bunker in difesa, anzi. In questa stagione i giallorossi hanno subito 32 reti in campionato, senza contare il 3-0 a tavolino di Verona, e sono attualmente la decima difesa del torneo. Paulo Fonseca, però, contro l’Udinese non alzerà il muro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Roma dovrebbe schierare dal 1′ Byran Cristante al centro della difesa. Smalling non c’è e così il tecnico giallorosso sceglie di sostituirlo arretrando un centrocampista dai piedi buoni così da far nascere l’azione con qualità e non alzando il muro difensivo.