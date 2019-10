Roma, Fonseca: «Vittoria meritata. Pastore giocatore professionale»

Ecco le parole di Fonseca dopo la vittoria casalinga della sua Roma contro i rivali del Milan nel posticipo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato la vittoria maturata all’Olimpico contro il Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

«I giocatori hanno fatto una bellissima partita, hanno lottato molto e devo dire che non è facile giocare tre partite in una settimana. Hanno meritato questo risultato. Era necessario un giocatore veloce come Cetin, e con più fisico. Roma al livello del Napoli? Penso che dobbiamo solo pensare alla prossima gara, poi vedremo. Pastore valore aggiunto? Oggi ha dimostrato la sua qualità e la sua professionalità».