Icardi NUOVO giocatore della Roma? L’ex calciatore sicuro: «Giocatore PERFETTO per noi»

L’ex calciatore giallorosso spinge per un possibile arrivo di Mauro Icardi alla corte della Roma in vista della prossima sessione di calciomercato

Vincent Candela, ex giocatore giallorosso, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione al Corriere di Roma sul possibile arrivo.

«Il centravanti deve garantire 20 gol. Uno come Icardi sarebbe una garanzia, perché in quel ruolo anche un 18enne può costare tanto. I giovani li aspetto in altri ruoli. Spero che Ghisolfi riesca a portare calciatori promettenti, che già a 19 anni siano pronti per il campionato italiano. Non mi aspetto Leao, ma che trovi il nuovo Leao»