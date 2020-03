Roma, Friedkin ancora non c’è ma Pallotta regala garanzie

Roma, trattativa in stallo tra Friedkin e Pallotta ma quest’ultimo regala ancora garanzie: pronti 50 milioni per l’aumento di capitale

Momento di stallo nella trattativa che James Pallotta e Dan Friedkin stanno portando avanti per la cessione della Roma. La situazione complicata in cui si trova l’intero pianeta ha per ovvi motivi rallentato il tutto, ma l’attuale presidente giallorosso continua a offrire garanzie.

L’originario di Boston, infatti, è pronto a mettere altri 50 milioni per l’aumento di capitale che riguarda la società capitolina, come scritto dall’edizione odierna del Corriere della Sera. Segnale che, fino a quando non sarà tutto nero su bianco, Pallotta non abbandonerà la sua barca.