Roma, Ranieri rilancia Hummels? Il tedesco meditava l'addio, con senza Juric...

Roma, Mats Hummels spera nel rilancio con l’arrivo di Ranieri: può essere una pedina chiave per la difesa, ma l’addio a gennaio non è da escludere

Con l’arrivo di Ranieri sulla panchina della Roma si deciderà anche il futuro di Mats Hummels. Il difensore arrivato in estate è stato messo ai margini da Juric: cattive condizioni fisiche come diceva l’ex tecnico oppure erano i comporamenti fuori le righe – come i numerosi post social molto critici dell’ex BVB – ad averlo messo ai margini?

Come riportato dal Messaggero, ora la decisione spetta a Ranieri: se le condizioni fisiche saranno considerate ok allora potrà essere pedina importante per la difesa, sia a tre che a quattro: l’esperienza internazionale e il sistema di gioco, con i centrali più bloccati e bassi per evitare il rischio imbucate. Se invece anche per Ranieri sarà un no allora con molta probabilità ci sarà l’addio già a gennaio.