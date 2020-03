Roma, il cuore degli ex: da De Rossi a El Shaarawy, tutti in campo

Roma in campo anche con gli ex: De Rossi, El Shaarawy e Pizarro, ecco i loro appelli per combattere l’attuale emergenza

La Roma lavora attivamente per combattere l’emergenza Coronavirus. Lo fanno anche gli ex giocatori giallorossi, rimasti ampiamente nel cuore dei tifosi capitolini come De Rossi, El Shaarawy e anche Pizarro.

L’ex capitano si è recato con la moglie Sarah all’ospedale San Camillo per donare il sangue in questo periodo in cui questo gesto sta mancando, lanciando anche un’appello. Il Faraone ha fatto arrivare dalla Cina maschere, tute e kit d’emergenza, mentre il centrocampista cileno ha voluto mandare un messaggio per incentivare la donazione allo Spallanzani.