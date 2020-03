Roma in stand-by: domani la ripresa ma previste possibili novità

Roma in fase di attesa: prevista per domattina la ripresa sui campi di Trigoria, ma le ultime decisioni potrebbero cambiare le cose

Situazione di totale stallo per la Roma. I giallorossi, come prestabilito, dovrebbero riprendere gli allenamenti a Trigoria domani mattina, dopo averli sospesi qualche giorno in seguito al rinvio della gara col Siviglia.

Il fatto che siano intervenuti sia i vertici della Serie A sia quelli della Uefa per sospendere qualsiasi tipo di competizione, non esclude il fatto che nella giornata di oggi possano arrivare comunicazione diverse in merito agli allenamenti.