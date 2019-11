Roma, infortunio Spinazzola: salta la convocazione con l’Italia

Spinazzola, laterale difensivo della Roma, non parteciperà al raduno con l’Italia a causa dell’infortunio patito contro il Parma

Brutte notizie per l’Italia: il CT Mancini ha dovuto rinunciare alla convocazione di Spinazzola per il raduno azzurro dopo l’infortunio accusato durante Parma-Roma.

Il terzino giallorosso ha un problema al flessore della coscia destra. Spinazzola dovrà sottoporsi a ulteriori esami per comprendere l’entità dell’infortunio. Nel frattempo, il giocatore rimarrà a Roma, costringendo gli Azzurri a cercare un sostituto in vista delle gare per le qualificazioni agli Europei.