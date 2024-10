Roma Inter, Acerbi non ce la fa: secondo cambio obbligato

Altro colpo di scena in Roma Inter: dopo Calhanoglu, anche Acerbi chiede la sostituzione. Le condizioni

L’Inter è obbligata alla seconda sostituzione in poco tempo contro la Roma. Dopo l’infortunio di Calhanoglu, è Acerbi a richiamare l’attenzione di Inzaghi e il suo staff chiedendo la sostituzione per un problema muscolare.

Una situazione che ricorda quella della Juventus contro il Lipsia quando dopo pochi minuti Thiago Motta perse sia Bremer, per lui rottura del crociato, sia Nico Gonzalez. Questa volta è difficile capire l’entità.

Da ricordare che dopo la sfida infrasettimanale in Champions League contro lo Young Boys, l’Inter di Inzaghi sfiderà la Juventus a San Siro in un possibile scontro diretto per lo Scudetto in programma il 27 ottobre.