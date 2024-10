Roma Inter, Juric: «Era da tempo che la Roma non giocava così contro l’Inter. Se facciamo risultati la situazione cambierà» - Calcio News 24

Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita dell’Olimpico contro la Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A

Ivan Juric, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della partita casalinga contro l’Inter allo Stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

LA PARTITA – «Penso che abbiamo iniziato in maniera timorosa. Male i 15 minuti, ma abbiamo fatto molto bene fino al gol. Il gol è stato un incidente e a questi livelli li paghi cari. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente ma abbiamo giocato bene. Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri ed essere più pericolosi. Contro l’Inter non è facile ma li abbiamo limitati molto spesso questa sera».

MECCANISMI – «Ci sono momenti che i giocatori si devono scambiare, ma è chiaro che con calciatori nuovi come Kone, ad esempio, bisogna ancora affinare certi meccanismi. Questo è importante per evitare corse indietro inutili che fanno perdere energie».

AMBIENTE – «L’unico modo per ricompattare l’ambiente sono i risultati. Il pubblico secondo me era contento per tante cose stasera, ma purtroppo abbiamo perso. Il modo in cui giocano i miei ragazzi è fantastico, ci mettono sacrificio. La situazione è questa e soprattutto i giocatori che vengono fischiati devono essere forti. Era tanto tempo che la Roma non giocava così contro l’Inter. Se facciamo risultati la situazione cambierà».