Bruno Conti: «Roma Lazio? Non faccio pronostici. Dico solo che Mou è il numero uno»

L’ex giocatore della Roma, Bruno Conti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sul derby di domenica. Le sue dichiarazioni:

ROMA-LAZIO – «Lo vivo e penso da romanista. Ma non faccio pronostici. Dico solo che Mou è il numero uno. Può bastare?».

SCUDETTO E MONDIALE – «In Liedholm e Bearzot ho trovato dei nuovi genitori. Prima del Mondiale avevo avuto un problema al ginocchio e forzavo per recuperare, venne da me Bearzot e mi disse di fare con calma che un posto era mio. La vita è stata generosa con me. Pensi che fortuna aver scoperto tanti talenti. Uno su tutti: De Rossi».

DI BARTOLOMEI – «La sua morte mi ha fatto davvero male. Il mio capitano. Una grande sofferenza e inaspettata».