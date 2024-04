Roma-Lazio, Giordano e l'amicizia con Di Bartolomei: le parole

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista del derby con la Roma della sua amicizia con Di Bartolomei

Storie di derby: Bruno Giordano, cuore Lazio, racconta a La Gazzetta dello Sport la sua grande amicizia con tanti giocatori della Roma. E riflette se sarebbe oggi possibile una situazione per lui del tutto normale

AMICO CON CONTI E DI BARTOLOMEI – «E lo eravamo. Quella foto fu scattata ad Anzio, dove io e Ago (Di Bartolomei, ndr) eravamo di casa, spesso ci raggiungeva Bruno (Conti, ndr) che è di Nettuno. E anche Di Chiara veniva da quelle parti. Io e Di Bartolomei ci conoscevamo sin da piccoli per via di uno zio amico di entrambe le famiglie».

OGGI SAREBBE UNO SCANDALO – «Assurdo. Il calcio è una cosa seria, ma l’amicizia va oltre. All’epoca era normale e non ci impediva di affrontarci in maniera rude in campo. Pensi che io e Ago cenammo insieme il giovedì prima del derby che poi finì 1-0 con un mio gol sotto la Nord (29 novembre 1976, ndr)»

SI FREQUENTA ANCORA CON I ROMANISTI – «Sì, qualche settimana fa sono stato al compleanno di Nela. Sebino è un ragazzo straordinario, con lui l’amicizia è nata dopo. Ma già in campo c’era comunque grande rispetto. É stata una gran bella serata, anche perché ho avuto modo di incontrare amici che non vedevo da tempo, come Tancredi»