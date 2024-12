Roma Lecce LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Olimpico il match valido per la 14ª giornata di Serie A tra Roma Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Lecce, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Parte bene la Roma che ha subito una chance con Dybala, che di testa costringe Falcone ad una parata in due tempi molto complicata. Per Ranieri si fa poi male Celik, che è costretto a lasciare il campo e al suo posto entra Abdulhamid. La Roma trova poi il vantaggio con Saelemaekers, che con uno scavetto lento, ma preciso – e anche leggermente deviato – mette fuori causa Falcone. I giallorossi hanno poi una chance per raddoppiare – ancora Dybala a sorpresa su una palla aerea – ma anche questa volta il portiere dei salentini dice di no. Nel finale poi Abdulhamid travolge Couilbaly in area. Rigore e Krstovic trova il pari alla prima occasione per il Lecce.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. A disp. Ryan, Marin, Hermoso, Sangaré, Saud, Dahl, Pellegrini, Pisilli, Le Fée, Zalewski, Baldanzi, Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

LECCE (3-5-2): Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Rafia, Dorgu; Rebic, Krstovic. All. Giampaolo.