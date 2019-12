Roma: l’intesa tra Pellegrini e Florenzi

Pellegrini è il giocatore più associativo della Roma di Fonseca. Sa dialogare molto bene coi terzini

Pellegrini ha una varietà di movimenti impressionante, sa leggere sempre bene la situazione. La slide sopra mostra una situazione interessante. Il centrocampista giallorosso si defila molto per coprire l’ampiezza, mentre il terzino si alza per aggredire alla profondità.

Pellegrini a quel punto lancia per un Florenzi in una posizione molto avanzata. Queste rotazioni di posizione mandano in difficoltà gli avversari. Inoltre, contando che Florenzi ha caratteristiche molto offensive, avere qualcuno che copra i suoi movimenti gli consente di spingersi in avanti senza preoccuparsi troppo.