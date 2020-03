Roma, lo stop ha anche la sua utilità: Fonseca spera nei recuperi

Roma, lo stop forzato degli allenamenti ha anche i suoi lati positivi: Fonseca spera nei recuperi degli acciaccati Under e Perotti

La Roma si è fermata, come ormai la quasi totalità dei club di Serie A, e ha sospeso gli allenamenti nella giornata in cui si sarebbe dovuta giocare la partita di Europa League contro il Siviglia.

In Spagna Fonseca non avrebbe avuto in buone condizioni Under e Perotti, fermatosi ieri entrambi per degli affaticamenti muscolari. Lo stop forzato, quindi, ha anche i suoi lati positivi. Entrambi i giocatori potranno presentarsi in forma migliora alla ripresa di domenica.