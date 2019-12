Roma, Mancini: «Siamo un gruppo sano e forte col giusto mix»

Roma, Mancini parla ai canali ufficiali giallorossi: «Il nostro gruppo è sano e forte. Sorteggio col Gent? Ci è andata bene»

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale rispondendo alle domande poste sui social. Ecco le parole del giocatore giallorosso, arrivato in estate:

«Ho trovato un gruppo sano e forte. C’è un mix di esperti e giovani. Mi sono trovato fin da subito molto bene. Non mi è mai sembrato di cambiare squadra. Gent? Ci è andata bene anche se siamo arrivati secondi. Ci potevano capitare squadre forti. Loro hanno vinto il girone, sarà equilibrata. Io a centrocampo? Ho fatto buone partite, c’era emergenza. Ma il merito è stato di tutta la squadra, quando un singolo riesce ad esprimersi in un ruolo non suo tanto merito va dato alla squadra. Avevo in coppia Veretout che correva per due».