Roma, Mirante: «Wolfsberger? Possiamo vincere. Non sottovalutiamoli»

Antonio Mirante, portiere della Roma, mette in guardia i giallorossi dalle insidie che nasconde la gara col Wolfsberger

Antonio Mirante ha parlato a Roma TV nel pre-partita del match di Europa League contro il Wolfsberger. Ecco le sue considerazioni sulla sfida.

«Non sottovaluteremo l’avversario, scenderemo in campo per vincere perché possiamo farlo. Queste partite possono sempre essere difficili. Loro non hanno l’assillo della qualificazione, ma vorranno fare bella figura a Roma. Cambiamenti dall’andata? Molti, ci sono cose da migliorare, ma la strada che abbiamo preso è buona. A questi livelli ci sono sempre degli esami da superare».