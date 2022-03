Roma, Mkhitaryan: «Siamo pronti. Ruolo? Faccio quello che mi chiede il mister»

Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara dei giallorossi contro la Lazio. Le parole del fantasista armeno

Mkhitaryan prima della gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

STANCHEZZA – «Non è facile giocare dopo l’Europa, ma fa bene giocare dopo 3-4 giorni. Siamo pronti per il derby, non siamo stanchi. Dobbiamo dare tutto per giocare meglio dell’avversario e vincere».

RUOLO PIU PENALIZZANTE- «Sì è vero, ma è più importante giocare, voglio divertirmi e fare il meglio per la squadra. Il mister lo chiede e quindi lo sto facendo».

