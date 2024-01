La Roma di José Mourinho è in piena crisi e ora anche i tifosi si dividono sullo Special One: i Friedkin pensano all’esonero

La panchina della Roma di José Mourinho non è mai stata così bollente come in questo momento, soprattutto dopo la doppia sconfitta contro Lazio, in Coppa Italia, e Milan in campionato. Il nono posto è una posizione ben lontana dagli obiettivi di inizio stagione e nemmeno un allenatore come il portoghese sta riuscendo a risollevare le sorti del club.

Nel pomeriggio di lunedì c’è stata una call direttamente dall’America con lo staff tecnico per capire la situazione e cercare una soluzione per il bene della Roma. Tanti i dubbi da parte dei Friedkin e della proprietà riguardo al futuro e sarebbe pronta l’ipotesi suggestiva di un possibile arrivo di De Rossi in panchina. Per tanti, l’ex capitano, sarebbe la soluzione perfetta per provare a risollevare il morale e la classifica dei giallorossi: legato all’ambiente e da sempre primo tifoso. Non è da escludere questa opzione e intanto i proprietari sono attesi in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.