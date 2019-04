Primi sondaggi dei giallorossi per Remo Freuler. Lo svizzero è stato sondato anche dal Milan. Anche Castagne tra gli obiettivi della Roma

La Roma prepara la prossima stagione e guarda in casa di chi, in questo momento, la precede in classifica. Il club giallorosso sarebbe interessato a Remo Freuler, il centrocampista svizzero classe 1992. In passato, Freuler era stato anche nel mirino del Milan che potrebbe riprovare l’affondo nella prossima sessione di mercato.

Freuler, ma non solo. Alla Roma piace anche Tymothy Castagne, altro obiettivo rossonero. L’Atalanta valuta il terzino belga 15 milioni. Sarà sfida tra Milan e Roma per i due talenti dei bergamaschi. Ma in caso di Champions dei nerazzurri, dove preferiranno giocare i due?