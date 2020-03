Roma, ora è ufficiale: Europa League rimandata. E Fonseca attende

Roma, la Uefa rinvia ufficialmente l’Europa League. Fonseca adesso attende disposizioni per il lavoro con la squadra

Si aspettava ormai solamente il comunicato. La Uefa ha, con una nota ufficiale, rinviato Europa League e Champions League. Fattore che tocca da vicino la Roma, che avrebbe dovuto disputare gli ottavi di finale contro il Siviglia. L’emergenza Coronavirus ha, giustamente, superato tutto quanto.

I giallorossi adesso dovrebbero riprendere la preparazione domenica mattina, ma non è escluso che adesso possa slittare il tutto. Sono attese comunicazioni in merito. Fonseca quindi adesso rimane in attesa di capire quando e come potrà lavorare con la sua squadra.