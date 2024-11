Roma, quel parallelo con il 2004-05: 13 punti, 4 allenatori e salvezza...

Roma, il momento difficile riporta alla testa il parallelismo con la stagione 2004-05: tanti cambi in panchina e salvezza acciuffata all’ultimo

Il momento nero della Roma, che oggi si arricchisce con il nuovo capitolo dell’esonero di Ivan Juric e con un totonomi difficile da controllare, ha un parallelismo con la stagione 2004-2005, una delle stagioni più nere della storia recente dei giallorossi.

In quella stagione, arrivati alla dodicesima giornata i punti erano 13 come oggi: inoltre ci furono diversi avvicendamenti in panchina. Voeller (una bandiera giallorossa come De Rossi oggi), Ezio Sella – una gara in Champions League da traghettatore – Delneri e Bruno Conti. La squadra si salvò alla penultima giornata con un gol di Cassano contro l’Atalanta. La nota positiva per i tifosi giallorossi è che a fine stagione Rossellà Sensi, Franco Baldini e Daniele Pradè scelsero come prossimo allenatore Luciano Spalletti, con cui vinse due Coppe Italia e una Supercoppa.