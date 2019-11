Roma, Pastore: «È il mio momento migliore. Vogliamo arrivare in alto»

Roma, Pastore parla ai canali social della società del suo momento in giallorosso: «È il migliore da quando sono qua, ma voglio migliorare»

Javier Pastore, giocatore della Roma, ha risposto a delle domande sui canali social della società giallorossa. Queste le dichiarazioni del Flaco:

«Roma? Avevo paura di non stare bene come a Parigi, ma dopo due mesi ci siamo trovati molto bene e siamo molto felici con la mia famiglia. Il mio momento migliore qui? Questo, ho fatto tante partite e bene. La squadra ha avuto risultati positivi. Quando la squadra vince uno sente che sta facendo le cose giuste e che deve continuare per quella strada. Vogliamo arrivare in alto e abbiamo bisogno che i tifosi ci chiedano di più. Ci hanno trattato molto bene a Parma dopo la sconfitta, ci danno forza».