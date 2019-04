Roma, il Psg piomba su Conte: contatto con Al Khelaifi

Il futuro di Conte è ancora tutto da decidere: tra lui e la Roma si è infatti inserito il Psg. Ci sarebbe stato un contatto con Al Khelaifi

Conte alla Roma, all’Inter o al Psg? Il futuro dell’ex ct della Nazionale Italiana, Antonio Conte, è tutt’altro che deciso. Anzi. Nonostante l’allenatore sia stato accostato diverse volte ai giallorossi per il post Ranieri nella prossima stagione, nelle ultime ore è salita la quotazione che lo vedrebbe in Francia per l’anno prossimo. A Parigi, la dirigenza non è soddisfatta di quanto fatto da Tuchel in questa stagione.

Dapprima l’uscita dalla Champions agli ottavi e poi l’eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Rennes hanno fatto precipitare le quotazioni dell’allenatore del Psg. È dunque sempre più possibile un allontanamento del tedesco dalla panchina. A confermare ciò sarebbe un contatto telefonico tra il presidente del Psg, Al Khelaifi e Antonio Conte dopo il ko di sabato. Tra Roma, Inter e Psg, potrebbe spuntarla perciò il club di Parigi. Alla fine i soldi degli arabi potrebbero far la differenza.