Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria senza quattro giocatori

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del match di domenica contro la Sampdoria: quattro indisponibili tra i giallorossi

La Roma è tornata a lavorare questo pomeriggio in vista della prossima partita di campionato contro la Sampdoria. Gli uomini di Paulo Fonseca sono stati suddivisi in più gruppi per una serie di lavori atletici distanziati, essendo da alcuni giorni di vacanza.

Oltre ai già noti Antonio Mirante e Leonardo Spinazzola, anche Nicolò Zaniolo e Javier Pastore hanno svolto un lavoro differenziato compreso nel loro iter di recupero.