Roma Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Sassuolo: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Sassuolo. Momenti e obiettivi diversi tra le due formazioni. Da una parte i giallorossi vogliono continuare la loro corsa verso il quarto posto, che vuol dire accesso diretto alla prossima Champions. Gli emiliani con Ballardini hanno ritrovato il successo, interrompendo una striscia negativa iniziata con la Juve, e hanno bisogno di altri punti per proseguire nella corsa alla salvezza. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Racic, Boloca; Bajrami, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

Roma-Sassuolo: orario e dove vederla

Roma-Sassuolo gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.