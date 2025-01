Roma, si delinea il futuro della dirigenza giallorossa: arriva Antonello, la posizione di Ghisolfi invece...

Roma, si comincia a delineare il futuro della dirigenza giallorossa per la prossima stagione: arriva Antonello dall’Inter, poi Ranieri e come ds…

Si incomincia a delineare il futuro della dirigenza della Roma per il futuro. Come riportato da Tuttosport, il primo tassello sarà Alessandro Antonello, che dal 1 febbraio dovrebbe lasciare l’Inter per ricoprire la carica di CEO dei giallorossi, rimasta vacante dopo le dimissioni di Lina Souloukou.

Si va poi verso la conferma di Ghisolfi nel ruolo di direttore sportivo, nonostante un interessamento anche per Sartori. E da giugno anche Claudio Ranieri entrerà con un ruolo specifico nell’area tecnico. Tra i primi compiti che il trio dovrà affrontare c’è la decisione sul nuovo allenatore.