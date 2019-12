Roma, si lavora al rinnovo di Pellegrini: le ultime sul giallorosso

Roma, Petrachi lavora al rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il d.s. vuole togliere la pericolosa clausola di 30 milioni attualmente presente

La Roma ha tutte le intenzioni di blindare Lorenzo Pellegrini. Nell’attuale contratto del centrocampista è presente una clausola di 30 milioni, pagabili in due anni, che mette in pericolo il futuro giallorosso del 7.

Gianluca Petrachi, scrive La Gazzetta dello Sport, è fortemente a lavoro per rinnovare l’accordo e togliere la cifra per portarlo via. Pronti tre milioni l’anno, e considerando le reciproche volontà non dovrebbero esserci problemi.